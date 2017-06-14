Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сроки и порядок оплаты: Заказчик оплачивает стоимость фактически выполненных работ по каждому объекту: одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного); на основании следующих документов: на основании следующих документов: 1. комплект первичных отчетных документов:  счет на оплату;  акт сдачи-приемки выполненных работ, подписанный Сторонами (по форме КС-2), составляемый в 2 экземплярах;  справка о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), составляемый в 2 экземплярах;  акт смонтированного оборудования, составляемый в 2 экземплярах; 2. комплект исполнительной документации:  комплект исполнительной документации в 2 экземплярах;  акты освидетельствования скрытых работ;  заверенные органами по сертификации копии сертификатов соответствия, выданных органами по сертификации, на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ (если требование сертификации применимо к соответствующим материалам и оборудованию);  сертификат качества (декларация) завода-изготовителя на все материалы и оборудование, использованные при производстве Работ;  разрешение на применение Ростехнадзора на все материалы и оборудование, использованные при производстве работ (если требование применимо к соответствующим материалам и оборудованию);  эксплуатационная документация результата работ;  свидетельства о допуске Подрядчика к выполнению работ в течение всего срока их выполнения, а также на период устранения выявленных недостатков работ. Условия выполнения работ: оказать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложения № 1 к Закупочной документации). Срок выполнения работ: с момента заключения договора до 01.11.2017г