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Номер извещения
31705144144
Уникальный номер закупки
ОЗП-013-17
Наименование закупки
ОЗП-013-17 На право заключения договора на выполнение работ по диспетчеризации КНС № 17, 30, 31, 32, 33, 41, 52 ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 06:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Выполнение работ по диспетчеризации канализационных насосных станций №17, 30, 31, 32, 33, 41, 52
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 12:00 GMT +314.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705144144Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диспетчеризации канализационных насосных станций №17, 30, 31, 32, 33, 41, 52г. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 12:0014.06.2017 12:0014.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705144144Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по диспетчеризации канализационных насосных станций №17, 30, 31, 32, 33, 41, 52г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
13.07.2017 12:0013.07.2017 12:0013.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705144144Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диспетчеризации канализационных насосных станций №17, 30, 31, 32, 33, 41, 52г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по диспетчеризации канализационных насосных станций №17, 30, 31, 32, 33, 41, 52
Начальная цена
3 647 757,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
33.20.6
33.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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