Технико-экономическое обоснование выбора варианта трассы по объекту: «Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный обход, ул. Метальникова, ул. Тепличная и ул. Утренняя» г. Краснодар.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705055831 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Технико-экономическое обоснование выбора варианта трассы по объекту: «Строительство сетей водоотведения для группы существующих и перспективных многоэтажных жилых застроек по ул. Западный обход, ул. Метальникова, ул. Тепличная и ул. Утренняя» г. Краснодар. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru