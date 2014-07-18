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Номер извещения
ГП406281
Уникальный номер закупки
114-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
23.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 12:00 GMT +318.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406281Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406281Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
24.07.2014 12:0024.07.2014 12:0024.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406281Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
25.07.2014 12:0025.07.2014 12:0025.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406281Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»
Начальная цена
1 197,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
619 539,76 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Лот № 1 – 1.1. Производственное здание с пристройками и цехом по ремонту автотранспорта - площадь 1 319,70 кв.м. 1.2. Здание (котельная) - площадь 171,80 кв.м. 1.3. Помещение № 1 (цех по ремонту автотранспорта) - площадь 45,70 кв.м. 1.4. Помещение № 3 (склад) - площадь 31,90 кв.м. 1.5. Склад - площадь 31,80 кв.м. 1.6. Склад - площадь 19,00 кв.м. 1.7. Земельный участок - площадь 2 822,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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