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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406281Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406281

    Уникальный номер закупки

    114-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2014 12:00 GMT +318.07.2014 12:0018.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406281Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406281Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    24.07.2014 12:0024.07.2014 12:0024.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406281Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2014 12:0025.07.2014 12:0025.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406281Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201425.07.2014 12:0025.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406281Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Центр»

    Начальная цена

    1 197,46

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    619 539,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    619 539,76

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Лот № 1 – 1.1. Производственное здание с пристройками и цехом по ремонту автотранспорта - площадь 1 319,70 кв.м. 1.2. Здание (котельная) - площадь 171,80 кв.м. 1.3. Помещение № 1 (цех по ремонту автотранспорта) - площадь 45,70 кв.м. 1.4. Помещение № 3 (склад) - площадь 31,90 кв.м. 1.5. Склад - площадь 31,80 кв.м. 1.6. Склад - площадь 19,00 кв.м. 1.7. Земельный участок - площадь 2 822,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан, г. Казань, ул. Чехова, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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