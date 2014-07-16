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    Главная / Торги / поставка стеллажей для хранения документов

    поставка стеллажей для хранения документов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.07.2014 05:1016.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401270722Дата и время окончания срока приема заявок поставка стеллажей для хранения документов ЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401270722

    Уникальный номер закупки

    28

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка стеллажей для хранения документов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.06.2014 13:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    проект договора

    конкурсная документация

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка стеллажей для хранения документов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.07.2014 05:10 GMT +316.07.2014 05:1016.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401270722Дата и время окончания срока приема заявок поставка стеллажей для хранения документов Железногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    16.07.2014 05:10GMT +316.07.2014 05:1016.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401270722Дата и время вскрытия заявок поставка стеллажей для хранения документов Железногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.07.201418.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401270722Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка стеллажей для хранения документов Железногорск

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 08:0018.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401270722Подведение итогов не позднее поставка стеллажей для хранения документов Железногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401270722Подведение итогов не позднее поставка стеллажей для хранения документов Железногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеллажей для хранения документов

    Начальная цена

    189 036,75

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно V. Техническая часть конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул.Ленина, 52Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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