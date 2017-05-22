ОЗП-031-ТМЦ-17 Поставка насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 год

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: безналичный расчет – перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика. Сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения договора. Завод изготовитель либо дилер должны письменно подтвердить возможность поставки продукции, в указанный срок