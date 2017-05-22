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Номер извещения
31705061198
Уникальный номер закупки
ОЗП-031-ТМЦ-17
Наименование закупки
ОЗП-031-ТМЦ-17 Поставка насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Право заключения договора на поставку насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 12:00 GMT +322.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705061198Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 годг. Тюмень
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 12:0022.05.2017 12:0022.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705061198Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на поставку насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 годг. Тюмень
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 12:0022.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705061198Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 годг. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку насосных агрегатов для перекачки сточных вод для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 год
Начальная цена
2 077 898,64
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, 30 лет Победы, 31, Центральный складРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.13
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
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