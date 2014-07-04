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    Главная / Торги / Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».

    Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.07.2014 14:0004.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406269Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406269

    Уникальный номер закупки

    17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на печь 5,3х10,0х2,8

    Техническое задание на печь 4,3х9,0х2,8

    Ведомость

    Технические условия на АСУ ТП печи (4,3х9,0х2,8)

    Технические условия на АСУ ТП печи (5,3х10,0х2,8)

    Структурная схема КТС АСУ ТП ТПЦ 39/3

    Ведомость объемов работ

    Пакет документов для участия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-15-50

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    In.Shmeleva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шмелева Инна Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Работы строительно-монтажные прочие

    Закупки и тендеры Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Закупки и тендеры Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.07.2014 14:00 GMT +304.07.2014 14:0004.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406269Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.07.2014 14:0004.07.2014 14:0004.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406269Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2014 14:0004.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406269Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.08.201404.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406269Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству термических печей с выкатным подом в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Организация, оказывающая услуги, должна иметь опыт (от 10 лет) проектирования и монтажа подобного оборудования, указанного в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Гарантия на выполненные работы и оборудование от 1 года. Срок выполнения всего комплекса работ - 12 месяцев.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, Пл. Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс 10 % от суммы договора при условии обязательного предоставления Исполнителем Заказчику безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.25.6

    Производство прочих строительных работ, требующих специальной квалификации

    45.34

    Монтаж прочего инженерного оборудования

    74.20.14

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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