Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству колпаковых термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».».Организация, оказывающая услуги, должна иметь опыт (от 10 лет) проектирования и монтажа подобного оборудования, указанного в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Гарантия на выполненные работы и оборудование от 1 года. Срок выполнения всего комплекса работ - 12 месяцев