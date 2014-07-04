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Номер извещения
ГП406265
Уникальный номер закупки
15
Наименование закупки
Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-15-50
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
In.Shmeleva@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шмелева Инна Васильевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.07.2014 14:00 GMT +304.07.2014 14:0004.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406265Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
04.07.2014 14:0004.07.2014 14:0004.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406265Дата и время вскрытия заявок Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
04.08.2014 14:0004.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406265Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.08.201404.08.2014 14:0004.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406265Подведение итогов не позднее Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Разработка проектной, рабочей,сметной документации и проведение работ по приобретению оборудования и строительству вертикальных термических печей в цехе №39/3 ОАО «Уралмашзавод».Организация, оказывающая услуги, должна иметь опыт (от 10 лет) проектирования и монтажа подобного оборудования, указанного в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Гарантия на выполненные работы и оборудование от 1 года. Срок выполнения всего комплекса работ - 12 месяцев.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, Пл. Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
45.25.6
45.34
74.20.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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