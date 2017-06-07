Изготовление проектной и рабочей документации по объектам: 1. Строительство сетей водоотведения ул. Володарского 61 г. Краснодар; 2. Строительство сетей ВО пр. Чекистов 9/4; 3. Строительство сетей ВО ул. Волжская 59; 4. Строительство сетей ВО ул. Гагарина 79/1; 5. Строительство сетей ВО ул. Дзержинского 125/9; 6. Строительство сетей ВО ул. Каляева 255; 7. Строительство сетей ВО ул. Московская 81; 8. Строительство сетей ВО ул. Северная 320/ул. Фрунзе 178; 9. Строительство сетей ВО ул. Симферопольская 54 А; 10. Строительство сетей водоснабжения пр. Чекистов 9/4; 11. Строительство сетей ВС ул. Северная 320/ул. Фрунзе 178; 12. Строительство сетей ВС ул. Дзержинского 125/9; 13. Строительство сетей ВС ул. Каляева 255; 14. Строительство сетей ВС ул. Кирова 145; 15. Строительство сетей ВС ул. Московская 81; 16. Строительство сетей ВС пер. Ильмовый 2.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705086529 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Изготовление проектной и рабочей документации по объектам: 1. Строительство сетей водоотведения ул. Володарского 61 г. Краснодар; 2. Строительство сетей ВО пр. Чекистов 9/4; 3. Строительство сетей ВО ул. Волжская 59; 4. Строительство сетей ВО ул. Гагарина 79/1; 5. Строительство сетей ВО ул. Дзержинского 125/9; 6. Строительство сетей ВО ул. Каляева 255; 7. Строительство сетей ВО ул. Московская 81; 8. Строительство сетей ВО ул. Северная 320/ул. Фрунзе 178; 9. Строительство сетей ВО ул. Симферопольская 54 А; 10. Строительство сетей водоснабжения пр. Чекистов 9/4; 11. Строительство сетей ВС ул. Северная 320/ул. Фрунзе 178; 12. Строительство сетей ВС ул. Дзержинского 125/9; 13. Строительство сетей ВС ул. Каляева 255; 14. Строительство сетей ВС ул. Кирова 145; 15. Строительство сетей ВС ул. Московская 81; 16. Строительство сетей ВС пер. Ильмовый 2. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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