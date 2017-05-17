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Номер извещения
31705047500
Уникальный номер закупки
453/2016, 397/2016, 427/2016579/2016, 577/2016, 578/2016, 39/2017, 40/2017
Наименование закупки
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода, канализации... (4 лота 11 объектов) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.04.2017 12:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
yu.andreeva@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андреева Юлия Павловна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047500Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:00GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047500Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.201724.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047500Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 17:0014.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 029 615,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047500Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:00GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047500Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.201724.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047500Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 17:0014.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети канализации к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода к двум многоквартирным 16-ти этажным жилым домам с общественными помещениями по ул. Спортивная в Ленинском АО г. Омска" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 334 965,26
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047500Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:00GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047500Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.201724.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047500Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 17:0014.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода к административно-производственному корпусу, расположенному по ул.6-я Станционная, дом №110 в ЛАО г.Омска»; "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к жилому дому по проспекту Комарова, расположенному по адресу: 644112, Омская обл., г. Омск, проспект Комарова, дом № 13, корпус 2"; «Внеплощадочные сети канализации к жилому дому по ул. 4-я Пригородная, дом №13 в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 306 283,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.17
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2017 10:00 GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705047500Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2017 10:00GMT +317.05.2017 10:0017.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705047500Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата окончания срока рассмотрения заявок
24.05.201724.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705047500Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 17:0014.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.07.201714.07.2017 17:0014.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705047500Подведение итогов не позднее Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных работ по строительству объектов: Внеплощадочные сети водопровода к магазину, расположенному по адресу: г.Омск, ул. Семиреченская, 87, корпус 1", "Внеплощадочные сети водопровода и канализации к торговому комплексу с рестораном и кафе по ул. Степана Разина, д.38" для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 103 941,12
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
71.12.16
71.12.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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