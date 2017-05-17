Лот 1

Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объектов: «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к многофункциональному культурно-развлекательному комплексу, расположенному в 33 м восточнее относительно 9-ти этажного жилого дома по ул. Лукашевича, 8»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к магазину товаров первой необходимости, расположенному в 130 м южнее относительно здания по ул. Блюхера, 14»; «Внеплощадочные сети водопровода к жилому дому, расположенному по ул. 15-я Северная, д.11»; «Внеплощадочные сети водопровода и канализации к частному жилому дому, расположенному по ул. СибНИИСХоз, д. 10А в САО г. Омска» для нужд ОАО "ОмскВодоканал"