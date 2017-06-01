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    Главная / Торги / Выполнение работ по капитальному ремонту зданий канализационных насосных станций ООО «Тверь Водоканал»

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий канализационных насосных станций ООО «Тверь Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.06.2017 13:3001.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103702Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) ТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705103702

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по капитальному ремонту зданий канализационных насосных станций ООО «Тверь Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.05.2017 17:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-30-44 доб. 444

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    o.mironchenko@rosvodokal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронченко Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская Область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.06.2017 13:30 GMT +301.06.2017 13:3001.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705103702Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    01.06.2017 13:3001.06.2017 13:3001.06.2017 13:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705103702Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) Тверь

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2017 17:0031.07.2017 17:0031.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103702Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) Тверь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 17:0031.07.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705103702Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45)

    Начальная цена

    2 773 737,50

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации и приложениям к техническому заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - г. Тверь, ул. 1я Вагонников д. № 43 (КНС №13 инв.№А01101095); - г. Тверь, пр-т. Победы у д. 65 (КНС №14 инв.№А01101075); - г. Тверь, п. ВНИИСВ (КНС №31 инв.№А01101109); - г. Тверь, п. Литвинки (КНС №39 инв.№А10101114); - г. Тверь, п. ДРСУ (КНС №45 б/н).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: безналичный расчет будет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты приемки работ; условия выполнения работ: в течение периода с 13.06.2017 по 31.08.2017.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    41.2

    Здания и работы по возведению зданий

    Классификатор ОКВЭД2

    41.2

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Капитальный ремонт зданий канализационных насосных станций (№13, №14,№31,№39,№45) "

    Кол-во: 0

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