Выполнение работ по капитальному ремонту зданий канализационных насосных станций ООО «Тверь Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет будет производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 календарных дней с даты приемки работ; условия выполнения работ: в течение периода с 13.06.2017 по 31.08.2017.