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Номер извещения
31705140431
Уникальный номер закупки
ОЗП-005-СМР-17
Наименование закупки
ОЗП-005-СМР-17 право заключения рамочного договора, на выполнение строительно-монтажных работ по объектам ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
23.05.2017 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1035
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@vodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 13:00 GMT +319.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705140431Дата и время окончания срока приема заявок Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2017 13:0019.06.2017 13:0019.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705140431Дата и время вскрытия заявок Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работг. Москва
Подведение итогов не позднее
21.07.2017 12:0021.07.2017 12:0021.07.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705140431Подведение итогов не позднее Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работг. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Рамочный договор на выполнение строительно-монтажных работ
Начальная цена
48 989 304,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5487
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