Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: 80% от стоимости выполненных работ Заказчик оплачивает в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ. Окончательную оплату за выполненные работы по договору в размере 20% Заказчик производит в течение 30 (тридцати) календарных дней после оформления Подрядчиком и подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта (по форме КС-11). Сроки исполнения договора: Начало работ после заключения договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения с ООО «Отделочник-20» (ориентировочно апрель 2017 года). Не более 176 рабочих дней с учетом восстановления благоустройства и оформления исполнительно-технической документации.