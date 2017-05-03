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Номер извещения
31705060962
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-012-17
Наименование закупки
ОЗЦ-012-17 На право заключения договора на поставку поворотно-дисковых затворов для нужд ООО «Тюмень Водоканал» на 2017 год.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 06:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1017
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.kovalenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коваленко Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Поставка затворов поворотных дисковых для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.05.2017 10:30 GMT +303.05.2017 10:3003.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705060962Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов поворотных дисковых для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.05.2017 10:3003.05.2017 10:3003.05.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705060962Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов поворотных дисковых для нужд ООО «Тюмень Водоканал»г. Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов поворотных дисковых для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
1 896 208,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
28.14
28.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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