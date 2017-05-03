Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке всей партии Товара при условии предоставления счетов-фактур и товарных накладных. Условия поставки: Доставка продукции до склада Заказчика, осуществляются за счет Поставщика. Стоимость товара фиксируется на весь период действия договора и не подлежит изменению до окончания срока действия договора. Сроки поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.