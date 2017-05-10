Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

сроки и порядок оплаты: - Оплата всего объема оказанных услуг по приложению №1 к Техническому заданию производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта. - Оплата всего объема оказанных услуг по приложению №2 к Техническому заданию производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта. - Оплата всего объема оказанных услуг по приложению №3 производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 15 дней с момента подписания Акта. Сроки исполнения договора: срок начала оказания услуг по объекту исчисляется с даты подписания акта приема-передачи разрешительных документов на землю и составляет не более 15 календарных дней. - Технические планы выполняются параллельно; - Срок завершения работ по объектам приложения №1 к Техническому заданию не позднее августа 2017г. - Срок завершения работ по объектам приложения №2 к Техническому заданию не позднее ноября 2017г. - Срок завершения работ по объектам приложения №3 к Техническому заданию не позднее марта 2018г.