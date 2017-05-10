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Номер извещения
31705058751
Уникальный номер закупки
ОЗЦ-011-17
Наименование закупки
ОЗЦ-011-17 на право заключения договора на подготовку технических планов, постановку на кадастровый учет и регистрацию в собственность объектов ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 14:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-24
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
t.kuznecova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение технических планов, постановка на кадастровый учет и регистрация объектов ИП 07-11 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.05.2017 13:00 GMT +310.05.2017 13:0010.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705058751Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение технических планов, постановка на кадастровый учет и регистрация объектов ИП 07-11 гг.г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.05.2017 13:0010.05.2017 13:0010.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705058751Дата и время вскрытия заявок Выполнение технических планов, постановка на кадастровый учет и регистрация объектов ИП 07-11 гг.г. Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение технических планов, постановка на кадастровый учет и регистрация объектов ИП 07-11 гг.
Начальная цена
1 517 473,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
132 объекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.ТюменьРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
71.12.35
71.12.44
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 132
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