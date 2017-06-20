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Номер извещения
31705168626
Уникальный номер закупки
139/2017
Наименование закупки
Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
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Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168626Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168626Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 17:0018.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168626Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.201718.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168626Подведение итогов не позднее Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по оснащению стационарными газоанализаторами канализационных станций ОАО «ОмскВодоканал»
Начальная цена
21 830 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
33.20.39.000
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 83
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