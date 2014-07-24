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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401266438
Уникальный номер закупки
003/ГЭС-НН/20.06.2014/ЗКэ/55-03
Наименование закупки
Автомобиль Hyundai Н1 – 1 единицы для ООО «ГЭС-НН».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2014 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Санкт-Петербург, , Санкт-Петербург, Профессора Попова, 37, литер Щ
Почтовый адрес
117647, Москва, , Москва, Профсоюзная, 125
Контактный телефон
+7 495 777-77-97 доб. 1395
Факс
+7 495 777-97-40
Адрес электронной почты
i.grigoryants@gazpromlpg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьянц Ирина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль Hyundai Н1 – 1 единица для ООО «ГЭС-НН».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.07.2014 10:00 GMT +324.07.2014 10:0024.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401266438Дата и время окончания срока приема заявок Автомобиль Hyundai Н1 – 1 единица для ООО «ГЭС-НН».Москва
Дата и время вскрытия заявок
24.07.2014 10:0024.07.2014 10:0024.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401266438Дата и время вскрытия заявок Автомобиль Hyundai Н1 – 1 единица для ООО «ГЭС-НН».Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль Hyundai Н1 – 1 единица для ООО «ГЭС-НН».
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям Технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям Технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
607650, Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский, Кстово, Шоссе Центральное, 1
Отсутствуют
GA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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