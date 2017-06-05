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Номер извещения
31705123358
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку оборудования для первичного горизонтального отстойника очистных сооружений канализации ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 04:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка затворов щитовых с ручным редуктором на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка затворов щитовых с ручным редуктором на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка затворов щитовых с ручным редуктором на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка затворов щитовых с ручным редуктором на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка затворов щитовых с ручным редуктором на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
3 357 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка китового уса на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка китового уса на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка китового уса на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка китового уса на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка китового уса на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
2 441 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Поставка скребкового механизма на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка скребкового механизма на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка скребкового механизма на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка скребкового механизма на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка скребкового механизма на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
1 040 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка катка опорного на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка катка опорного на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка катка опорного на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка катка опорного на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка катка опорного на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
170 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Поставка эрлифта на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка эрлифта на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка эрлифта на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка эрлифта на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка эрлифта на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
236 248,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8
Поставка жиросборника на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка жиросборника на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка жиросборника на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка жиросборника на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка жиросборника на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
194 649,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка лотков водосборных на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лотков водосборных на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка лотков водосборных на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка лотков водосборных на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лотков водосборных на объект Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
425 165,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123358Дата и время окончания срока приема заявок Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123358Дата и время вскрытия заявок Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
28.07.2017 09:0028.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.07.201728.07.2017 09:0028.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123358Подведение итогов не позднее Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78г. Барнаул
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка труб из коррозионностойкой стали 12Х18Н10Т на объект "первичные горизонтальные отстойники с приаэроторами по адресу пр.кт Космонавтов, 78
Начальная цена
746 923,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
24.2
24.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 53
Кол-во: 64
Кол-во: 10
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