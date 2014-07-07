Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата товара производится по следующей схеме: 100 % от общей стоимости товара в течение 10 рабочих дней с даты подписания актов приема-передачи и предоставления необходимой документации, определенной Договором поставки (купли-продажи). Поставка продукции осуществляется в адрес Заказчика силами и за счет Поставщика в сроки, указанные в договоре на поставку товара, заключенному по итогам проведенного запроса предложений, но не позднее 110 рабочих дней с даты подписания договора.