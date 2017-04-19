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    Главная / Торги / Поставка комбинированных воздушных клапанов

    Поставка комбинированных воздушных клапанов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.04.2017 10:0019.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705000406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"ТверьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705000406

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка комбинированных воздушных клапанов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    11.04.2017 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-30-44 доб. 444

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    o.mironchenko@rosvodokal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронченко Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Закупки и тендеры Краны и клапаны прочие

    Ключевые слова:

    клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан, клапан

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.04.2017 10:00 GMT +319.04.2017 10:0019.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705000406Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    19.04.2017 10:0019.04.2017 10:0019.04.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705000406Дата и время вскрытия заявок Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Подведение итогов не позднее

    18.06.2017 17:0018.06.2017 17:0018.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705000406Подведение итогов не позднее Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    18.06.201718.06.2017 17:0018.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705000406Подведение итогов не позднее Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал"

    Начальная цена

    155 600,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; условия поставки товаров: в течение периода с момента заключения договора по 20.05.2017; График исполнения договора (срок поставки товара): не более 10 дней с момента подачи заявки Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    28.14

    Арматура трубопроводная (арматура)(краны, клапаны и прочие)

    28.14

    Краны и клапаны прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    28.14

    Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

    28.14

    Производство прочих кранов и клапанов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка комбинированных воздушных клапанов для ООО "Тверь Водоканал""

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