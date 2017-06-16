Выполнение работ по ремонту колодцев и бестраншейной замене труб с разрушением старой по ул. Серова от виадука до ж/дома № 16а по ул. Серова для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705143993 Уникальный номер закупки .../2016 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ремонту колодцев и бестраншейной замене труб с разрушением старой по ул. Серова от виадука до ж/дома № 16а по ул. Серова для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация_разрушение_19.05.2017

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