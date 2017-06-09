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Номер извещения
31705133290
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 17:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-30-44 доб. 444
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
o.mironchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронченко Оксана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тверь
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2017 10:00 GMT +309.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705133290Дата и время окончания срока приема заявок Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабораТверь
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705133290Дата и время вскрытия заявок Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабораТверь
Подведение итогов не позднее
06.08.2017 17:0006.08.2017 17:0006.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705133290Подведение итогов не позднее Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабораТверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка проекта организации зон санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабора
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
170008, г. Тверь, 15 лет Октября, д.7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Тверь Водоканал
Все закупки и тендеры Тверь Водоканал
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
71.12
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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