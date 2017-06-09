Оказание услуг по разработке проекта зоны санитарной охраны (ЗСО) Тверецкого водозабора

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет производится в рублях на основании подписываемого сторонами Акта сдачи-приемки услуг в течение 30 дней с момента подписания Акта; Условия оказания услуг: в течение периода с момента заключения договора по 20.03.2018, в соответствии с Техническим заданием.