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Номер извещения
0119200000121003475
Уникальный номер закупки
0119200000121003475
Наименование закупки
ЭА 3523/21 Поставка продуктов питания (яйцо столовое) 0119200000121003475
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
14.04.2021 15:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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