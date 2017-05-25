Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата работ производится Заказчиком в соответствии с п.2.3 Проекта договора (Приложение №2 к Закупочной документации) одним платежом в течение 30 календарных дней с момента подписания акта приемки выполненных работ (в т. ч. ежемесячного).