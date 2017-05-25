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Номер извещения
31705067963
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по объекту: «Первичные горизонтальные отстойники с преаэраторами по адресу просп. Космонавтов,78» реконструкция первичного отстойника №1 в рамках «Проектирование и модернизация КОС-2 (первичные отстойники)»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.04.2017 06:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
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Выполнение СМР на объекте Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 10:00 GMT +325.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705067963Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение СМР на объекте Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 10:0025.05.2017 10:0025.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705067963Дата и время вскрытия заявок Выполнение СМР на объекте Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Подведение итогов не позднее
25.07.2017 06:0025.07.2017 06:0025.07.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705067963Подведение итогов не позднее Выполнение СМР на объекте Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» - 115191 г. Москва, Гамсоновский пер д.2, стр 4.
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение СМР на объекте Модернизация КОС-2 (первичный отстойник)
Начальная цена
6 087 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ (Приложение №1)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БарнаулРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
42.21
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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