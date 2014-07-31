Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.07.2014 10:0031.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407227Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407227

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Фонд содействия ипотечному кредитованию Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Юридический адрес

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    Почтовый адрес

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-31-14

    Факс

    +7 495 719-80-18

    Адрес электронной почты

    84957193114@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Якимов Александр Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.07.2014 10:00 GMT +331.07.2014 10:0031.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407227Дата и время окончания срока приема заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.08.2014 10:0007.08.2014 10:0007.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407227Дата окончания срока рассмотрения заявок Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва

    Дата и время проведения

    08.08.2014 09:0008.08.2014 09:0008.08.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407227Дата и время проведения Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва

    Подведение итогов не позднее

    08.08.2014 17:0008.08.2014 17:0008.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407227Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.08.201408.08.2014 17:0008.08.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407227Подведение итогов не позднее Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Недвижимое имущество. Договор купли-продажи квартиры №91, расположенной по адресу: РФ, Самарский район, г. Самара, Красноглинский район, пос. Мехзавод, квартал 1, дома 33

    Начальная цена

    2 182 280,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    50 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    50 000,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно договора купли-продажи

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Фонд Газпромипотека
    Все закупки и тендеры Фонд Газпромипотека

    Адрес местонахождения

    117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65

    119991, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8, к.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.21.1

    Производство общестроительных работ по возведению зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО СЗ
    Запрос предложений № ГП237186
    Техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) Площадка котельного цеха АО «СЗ», демонтаж котлоагрегата Е 75-40 НГМ ст.№2, уч.№79К0080, инв. №41103721
    Техническое перевооружение опасного производственного объекта (ОПО) Площадка котельного цеха...
    593645
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    16.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Крым республика
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014252
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта «Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона для подачи этансодержащегося газа в район КС-1 «Новоуренгойская»
    Оказание услуг по производственному экологическому мониторингу в период строительства объекта...
    593649
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    10 850 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013722
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    591269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211081309
    Спецодежда, спецобувь и СИЗ
    Спецодежда, спецобувь и СИЗ
    593631
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    3 360 036
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211081300
    Оказание услуг по установке СЗЗ
    Оказание услуг по установке СЗЗ
    593640
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 536 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014251
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км, 157,4 км. Газопровод CPTO-Tоржок 1298-1330 км. КР методом сплошной замены труб км 1153/417-1184/448, Инв. № 38473, Вуктыльское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок, ЛПУ МГ Вуктыльское, 1026,6 км, 1184 км,...
    593648
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 089 024 011
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211076275
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (2)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    592861
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    30 136 668
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014250
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1241/505-1261/525 (20 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах.
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 495 481 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить