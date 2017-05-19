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    Главная / Торги / Выполнение комплексной покраски оборудования

    Выполнение комплексной покраски оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705028Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705028

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение комплексной покраски оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.05.2017 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Извещение_запрос предложений

    Приложение 1 к извещению

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    Почтовый адрес

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Контактный телефон

    +7 912 630-18-00

    Факс

    +7 343 247-10-73

    Адрес электронной почты

    sheptaev@cryo-gas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шептаев Павел Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1,

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705028Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705028Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705028Подведение итогов не позднее Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705028Подведение итогов не позднее Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1,

    Начальная цена

    2 200 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Комплексная покраска оборудования, 1460 м.кв.: Стоимость услуги составляет 2 200 000 руб. с НДС за 1460 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов с разбивкой по годам: - в 2017г составляет 814 000 руб. с НДС за 540 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов - в 2018г составляет 1 386 000 руб. с НДС за 920 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    623380, Свердловская обл., г.Полевской, Восточный промышленный район1/1, г. Первоуральск, ул.Торговая1,Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: предоплата 30% , остальные 70% в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1

    620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1

    Классификатор ОКПД2

    43.34.10.140

    Работы по окрашиванию прочих инженерных сооружений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплексная покраска оборудования"

    Кол-во: 1

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