Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Комплексная покраска оборудования, 1460 м.кв.: Стоимость услуги составляет 2 200 000 руб. с НДС за 1460 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов с разбивкой по годам: - в 2017г составляет 814 000 руб. с НДС за 540 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов - в 2018г составляет 1 386 000 руб. с НДС за 920 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов