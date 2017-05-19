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Номер извещения
ГП705028
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Выполнение комплексной покраски оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.05.2017 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
Почтовый адрес
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
Контактный телефон
+7 912 630-18-00
Факс
+7 343 247-10-73
Адрес электронной почты
sheptaev@cryo-gas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шептаев Павел Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1,
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.05.2017 09:00 GMT +319.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705028Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
19.05.2017 09:0019.05.2017 09:0019.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705028Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705028Подведение итогов не позднее Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1, Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплексной покраски оборудования по адресам: г. Полевской Восточно-промышленный район 1/1., г. Первоуральск, ул.Торговая1,
Начальная цена
2 200 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Комплексная покраска оборудования, 1460 м.кв.: Стоимость услуги составляет 2 200 000 руб. с НДС за 1460 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов с разбивкой по годам: - в 2017г составляет 814 000 руб. с НДС за 540 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов - в 2018г составляет 1 386 000 руб. с НДС за 920 кв. м. с учетом транспортных расходов и материалов
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
623380, Свердловская обл., г.Полевской, Восточный промышленный район1/1, г. Первоуральск, ул.Торговая1,Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Все закупки и тендеры ФИЛИАЛ ООО КРИОГАЗ В Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 2, ОФИС 33/1
620014, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, д.2 офис 33/1
43.34.10.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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