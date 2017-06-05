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Номер извещения
31705066469
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на выполнение капитального ремонта кровель: лот №1 - капитальный ремонт кровли на КНС, ВПС, РП-611 - всего 15 объектов; лот №2 - капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.04.2017 17:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
tender.vrn@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тройнина Татьяна Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
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Капитальный ремонт кровель зданий ВПС, КНС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 17:30 GMT +305.06.2017 17:3005.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066469Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровель зданий ВПС, КНС ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 17:3005.06.2017 17:3005.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066469Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровель зданий ВПС, КНС ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 12:0004.08.2017 12:0004.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066469Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт кровель зданий ВПС, КНС ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровель зданий ВПС, КНС
Начальная цена
2 314 912,21
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
43.91
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 17:30 GMT +305.06.2017 17:3005.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705066469Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13аООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 17:3005.06.2017 17:3005.06.2017 17:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705066469Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13аООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 12:0004.08.2017 12:0004.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705066469Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13аООО УК «РОСВОДОКАНАЛ» 115191, г.Москва, Гамсоновский переулок, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт мягкой кровли адм. здания ул. Пирогова, 13а
Начальная цена
304 162,68
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
43.91
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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