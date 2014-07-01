"Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Осуществляется 50-процентная предоплата. Окончательная оплата производится в течение 14 рабочих дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату.Поставка программного обеспечения, а также установка и настройка программного обеспечения осуществляются в течение 14 календарных дней 6 (шестью) партиями с момента оплаты счета на аванс, передача права использования программ для ЭВМ осуществляются в течение 14 календарных дней 4 (четырьмя) партиями с момента оплаты счета на аванс. Лицензии на партию №3 должны быть раздельные.