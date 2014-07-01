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    Главная / Торги / Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения

    Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401262133Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспеченияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401262133

    Уникальный номер закупки

    0614-144

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2014 16:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Документация

    Изменение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 10:00 GMT +301.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401262133Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспеченияМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2014 10:0001.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401262133Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспеченияМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 10:0008.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401262133Подведение итогов не позднее Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспеченияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Программное обеспечение и передача прав на использования программного обеспечения

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53 (до проходной).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется 50-процентная предоплата. Окончательная оплата производится в течение 14 рабочих дней после установки программного обеспечения и передачи прав на использование программ для ЭВМ и счета на оплату.Поставка программного обеспечения, а также установка и настройка программного обеспечения осуществляются в течение 14 календарных дней 6 (шестью) партиями с момента оплаты счета на аванс, передача права использования программ для ЭВМ осуществляются в течение 14 календарных дней 4 (четырьмя) партиями с момента оплаты счета на аванс. Лицензии на партию №3 должны быть раздельные.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72.20

    Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Изменение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка программного обеспечения и передача прав на использования программного обеспечения"

    Кол-во: 942

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