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Номер извещения
ГП406254
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Демина Анастасия Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги вспомогательные, связанные с предпринимательской деятельностью, прочие, не включенные в другие группировки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2014 10:00 GMT +326.06.2014 10:0026.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406254Дата и время окончания срока приема заявок Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.06.2014 10:3026.06.2014 10:3026.06.2014 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406254Дата и время вскрытия заявок Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.Москва
Подведение итогов не позднее
27.06.2014 18:0027.06.2014 18:0027.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406254Подведение итогов не позднее Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Маркетинговое исследование предложений о сотрудничестве по вопросам реализации имущества дочерних и зависимых обществ (далее - ДЗО) Концерна.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
74.87.6
Документация лота
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