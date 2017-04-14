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Номер извещения
ГП715649
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг. (рассмотрим аналоги)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
31.03.2017 10:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-31-89
Факс
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Адрес электронной почты
Irina.Denisenko@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Денисенко Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2017 11:00 GMT +314.04.2017 11:0014.04.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП715649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.04.2017 11:0014.04.2017 11:0014.04.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП715649Дата и время вскрытия заявок Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2017 11:0030.04.2017 11:0030.04.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП715649Подведение итогов не позднее Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
20.30.12.150
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.04.2017 11:00 GMT +314.04.2017 11:0014.04.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП715649Дата и время окончания срока приема заявок Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
14.04.2017 11:0014.04.2017 11:0014.04.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП715649Дата и время вскрытия заявок Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.04.2017 11:0030.04.2017 11:0030.04.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП715649Подведение итогов не позднее Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка государственных стандартных образцов химических растворов для филиала «Невинномысская ГРЭС» ПАО «Энел Россия» в 2017-2020 гг.
Начальная цена
529 029,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
20.30.12.150
20.59.5
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1