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Номер извещения
31705057665
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15" для нужд ООО "БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
26.04.2017 12:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.05.2017 12:00 GMT +318.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705057665Дата и время окончания срока приема заявок Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15"Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
18.05.2017 12:0018.05.2017 12:0018.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705057665Дата и время вскрытия заявок Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15"Барнаул
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 09:0019.06.2017 09:0019.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705057665Подведение итогов не позднее Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15"Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка илозаборного комплекса на объект "Вторичные радиальные отстойники с иловым колодцем ул. Степанова,15"
Начальная цена
8 883 333,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
28.99.9
28.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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