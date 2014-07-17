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Номер извещения
ГП406256
Уникальный номер закупки
15-ОАЭ2014
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 960 235-94-22
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит. Н
Ключевые слова:
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.07.2014 10:00 GMT +317.07.2014 10:0017.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406256Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит. Н
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2014 16:0018.07.2014 16:0018.07.2014 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406256Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит. Н
Дата и время проведения
21.07.2014 12:0021.07.2014 12:0021.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406256Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит. Н
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 12:0022.07.2014 12:0022.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406256Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит. Н
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Начальная цена
789,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
76 690,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
97,20 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская область, Лужский район, г. Луга, проспект Урицкого, д. 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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