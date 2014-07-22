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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401260813
Уникальный номер закупки
291
Наименование закупки
Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2014 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401260813Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401260813Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401260813Подведение итогов не позднее Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б
Начальная цена
1 727 494,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
86 374,71 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12 388,8 м.кв.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург пл. Бахчиванджи, д.63, Грузовой терминал.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
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