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    Главная / Торги / Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б

    Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401260813Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401260813

    Уникальный номер закупки

    291

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.06.2014 13:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение о продлении

    Документация версия 4

    Решение о продлении

    Решение об отмене

    Документация версия 3

    Документация

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401260813Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401260813Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401260813Подведение итогов не позднее Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.201414.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401260813Подведение итогов не позднее Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер БЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по уборке грузового терминала литер А, Административно-бытового корпуса со столовой литер Б

    Начальная цена

    1 727 494,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    86 374,71 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    86 374,71

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12 388,8 м.кв.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург пл. Бахчиванджи, д.63, Грузовой терминал.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет; Ежемесячно, после подписания акта выполненных работ в конце текущего месяца
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Документация версия 3

    28.09.2016

    Документация

    28.09.2016

    Приложение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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