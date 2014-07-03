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Номер извещения
ГП406266
Уникальный номер закупки
038
Наименование закупки
запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмаш
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
hovanskova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хованскова Людмила Марковна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмаш
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.07.2014 11:00 GMT +303.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406266Дата и время окончания срока приема заявок запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмашБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406266Дата и время вскрытия заявок запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмашБалашиха
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 11:3003.07.2014 11:3003.07.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406266Подведение итогов не позднее запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмашБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложеий на поставку Хроматографа по ТЗ для нужд ОАОКриогенмаш
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
склад ОАО"Криогенмаш"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
40.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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