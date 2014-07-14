www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП406243
Уникальный номер закупки
05/103/2014-А
Наименование закупки
"На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности ОАО «Военторг–Восток»"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2014 17:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 11:00 GMT +314.07.2014 11:0014.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406243Дата и время окончания срока приема заявок АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Хабаровск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2014 16:5916.07.2014 16:5916.07.2014 16:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406243Дата окончания срока рассмотрения заявок АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Хабаровск
Дата и время проведения
21.07.2014 10:0021.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406243Дата и время проведения АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Хабаровск
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 16:5922.07.2014 16:5922.07.2014 16:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406243Подведение итогов не позднее АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
АРЕНДА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
184,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
29 527,26 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
160.3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нежилые помещения. Приморский край, г. Владивосток, ул. Станюковича, 37. Общая площадь – 160,3 кв.м. (открытая территория)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 160
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.