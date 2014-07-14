www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31401259026
Уникальный номер закупки
27
Наименование закупки
поставка отладочно-испытательного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
19.06.2014 08:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
Почтовый адрес
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Контактный телефон
+7 39197 6-40-34
Факс
+7 39197 6-40-76
Адрес электронной почты
tasenko@iss-reshetnev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тасенко Надежда Михайловна
Место рассмотрения предложений
Железногорск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка отладочно-испытательного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 05:10 GMT +314.07.2014 05:1014.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401259026Дата и время окончания срока приема заявок поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 05:10GMT +314.07.2014 05:1014.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401259026Дата и время вскрытия заявок поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.201416.07.2014 08:0016.07.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401259026Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Подведение итогов не позднее
16.07.2014 08:0016.07.2014 08:0016.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401259026Подведение итогов не позднее поставка отладочно-испытательного оборудованияЖелезногорск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка отладочно-испытательного оборудования
Начальная цена
15 117 169,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно V. Техническая часть конкурсной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул.Загородная, 11Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,
662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52
Отсутствуют
33.20.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.