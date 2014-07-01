Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.

    Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2014 12:0001.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406236Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.КраснодарПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406236

    Уникальный номер закупки

    160-ЗД/100614-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    160-ЗД/100614-ОЗП

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 12:00 GMT +301.07.2014 12:0001.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406236Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    02.07.2014 12:0002.07.2014 12:0002.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406236Дата и время вскрытия заявок Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    01.08.2014 12:0001.08.2014 12:0001.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406236Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.08.201401.08.2014 12:0001.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406236Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений №160-ЗД/100614-ОЗП на право заключения договора на выполнение пуско-наладочных работ грузоподъемных механизмов на 2-ой очереди Южноуральской ГРЭС-2.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП201799
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ базовой станции для объекта «Базовая станция. Сети связи», расположенного на стройке «Обустройство ачимовских отложений пластов Ач3-4, Ач5 2-3 Самбургского лицензионного участка»
    003-ЗЦ-2022_УСС: Изготовление, поставка, выполнение шеф-монтажных и пусконаладочных работ...
    585664
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080804
    МИ №89/ГСГТ/МИ (21П83) - Гидравлический инструмент и оборудование для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №89/ГСГТ/МИ (21П83) - Гидравлический инструмент и оборудование для нужд ООО «ГЭХ Сервис...
    593550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 376 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080808
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    593552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 150 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080847
    R_1172_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1172_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    593547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    138 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211080830
    Медицинские услуги по гистологическим и цитологическим исследованиям
    Медицинские услуги по гистологическим и цитологическим исследованиям
    593543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 107 590
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП123114
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал СПГ»
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал...
    559993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП112420
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных объектов Южно-Тамбейского ГКМ ОАО «Ямал СПГ» для подготовки к внедрению системе штрихкодирования
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных...
    571199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить