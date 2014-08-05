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Номер извещения
ГП406232
Уникальный номер закупки
110-А-ВЗ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2014 12:00 GMT +305.08.2014 12:0005.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406232Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.08.2014 12:0007.08.2014 12:0007.08.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406232Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.08.2014 12:0012.08.2014 12:0012.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406232Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 12:0013.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Начальная цена
96,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 664,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
59,00 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Вологодская область, г. Вологда, ул. Старое шоссе, д. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.08.2014 12:00 GMT +305.08.2014 12:0005.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406232Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.08.2014 12:0007.08.2014 12:0007.08.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406232Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
12.08.2014 12:0012.08.2014 12:0012.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406232Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
13.08.2014 12:0013.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»
Начальная цена
101,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 191,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
51,40 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 57Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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