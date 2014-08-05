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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.08.2014 12:0005.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406232Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406232

    Уникальный номер закупки

    110-А-ВЗ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    изменение сроков

    Аукционная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.08.2014 12:00 GMT +305.08.2014 12:0005.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406232Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.08.2014 12:0007.08.2014 12:0007.08.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406232Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.08.2014 12:0012.08.2014 12:0012.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406232Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2014 12:0013.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.201413.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Начальная цена

    96,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 664,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    59,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская область, г. Вологда, ул. Старое шоссе, д. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.08.2014 12:00 GMT +305.08.2014 12:0005.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406232Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    07.08.2014 12:0007.08.2014 12:0007.08.2014 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406232Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    12.08.2014 12:0012.08.2014 12:0012.08.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406232Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    13.08.2014 12:0013.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.08.201413.08.2014 12:0013.08.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406232Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Запад»

    Начальная цена

    101,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    5 191,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    51,40 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская область, г. Череповец, Кирилловское шоссе, д. 57Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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