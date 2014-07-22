Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега)

    Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401256968Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега) ЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401256968

    Уникальный номер закупки

    290

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 15:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Документация версия 3

    Решение об отмене

    Документация версия 2

    Приложение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 264-78-97

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гарипова Лариса Ирековна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    клининговые услуги, клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401256968Дата и время окончания срока приема заявок Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега) Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401256968Дата и время вскрытия заявок Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега) Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401256968Подведение итогов не позднее Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега) Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.08.201414.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401256968Подведение итогов не позднее Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега) Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клининговые услуги по уборке территории (с учетом вывоза снега)

    Начальная цена

    17 958 391,25

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    897 919,56 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    897 919,56

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    222 581 м.кв.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург ОАО «Аэропорт Кольцово».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет; Ежемесячно, после подписания акта выполненных работ в конце текущего месяца.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Документация версия 2

    28.09.2016

    Приложение

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Маркетинговые исследования № 32211080804
    МИ №89/ГСГТ/МИ (21П83) - Гидравлический инструмент и оборудование для нужд ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»
    МИ №89/ГСГТ/МИ (21П83) - Гидравлический инструмент и оборудование для нужд ООО «ГЭХ Сервис...
    593550
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 376 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080808
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    Поставка пунктов контрольно-измерительных
    593552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    4 150 170
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГП НО НОФ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080847
    R_1172_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку медицинских изделий
    R_1172_Открытый аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты...
    593547
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    138 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП № 32211080830
    Медицинские услуги по гистологическим и цитологическим исследованиям
    Медицинские услуги по гистологическим и цитологическим исследованиям
    593543
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 107 590
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП123114
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал СПГ»
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал...
    559993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП112420
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных объектов Южно-Тамбейского ГКМ ОАО «Ямал СПГ» для подготовки к внедрению системе штрихкодирования
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных...
    571199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013738
    Закупка химии (хлорид натрия, хлорид калия)
    Закупка химии (хлорид натрия, хлорид калия)
    591386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить