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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.07.2014 14:0003.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406227Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭССанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406227

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Запрос

    Заказная спецификация на флюс

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савичева Екатерина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.07.2014 14:00 GMT +303.07.2014 14:0003.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406227Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭССанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    03.07.2014 14:0003.07.2014 14:0003.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406227Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭССанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 23:5921.07.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406227Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭССанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочных материалов для ЭШН на КД Белорусской АЭС в соответствии с заказными спецификациями

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Доставка до склада покупателяСрок поставки до 01.10.2014г.Отсрочка платежа 60 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лента 0,5х90 ОК BAND 11,72"

    Кол-во: 8600

    "Позиция 2"

    "Флюс ОК Flux 10.10"

    Кол-во: 4300

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