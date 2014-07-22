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Номер извещения
31401256745
Уникальный номер закупки
289
Наименование закупки
Клининг VIP терминала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.06.2014 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 264-78-97
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гарипова Лариса Ирековна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клининг VIP терминала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401256745Дата и время окончания срока приема заявок Клининг VIP терминала Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401256745Дата и время вскрытия заявок Клининг VIP терминала Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.08.2014 14:0014.08.2014 14:0014.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401256745Подведение итогов не позднее Клининг VIP терминала Екатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клининг VIP терминала
Начальная цена
3 908 306,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
195 415,31 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 296,68 м.кв.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620025, г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи 1, VIP терминал.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
Документация лота
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