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    Главная / Торги / На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.08.2014 10:0004.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406230Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406230

    Уникальный номер закупки

    108-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Аукционная документация

    Изменение сроков

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Артемьева Светлана Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 10:00 GMT +304.08.2014 10:0004.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406230Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406230Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.08.2014 10:0011.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406230Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 10:0012.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    132,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    12 749,76 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    96,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ульяновская область, Тереньгульский район, п/о Мочилки, в/ч 40035, 1 - этажныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 10:00 GMT +304.08.2014 10:0004.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406230Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406230Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.08.2014 10:0011.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406230Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 10:0012.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    320,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    68 582,72 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    68 582,72

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    214,00 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Курганская область, Щучанский район, г. Щучье, в/ч 9274. Этажность-1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 10:00 GMT +304.08.2014 10:0004.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406230Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406230Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.08.2014 10:0011.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406230Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 10:0012.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    112,81

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    75 221,70 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    75 221,70

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    666,80 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Белоярский р-н, п. Уральский, ул. Гагарина, 300/119А. Этажность- 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 4

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.08.2014 10:00 GMT +304.08.2014 10:0004.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406230Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406230Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.08.2014 10:0011.08.2014 10:0011.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406230Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 10:0012.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 10:0012.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406230Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ) Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА (ЗНАКА ОБСЛУЖИВАНИЯ)

    Начальная цена

    110,10

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    16 999,44 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    154,40 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, Свердловская область, Белоярский р-н, п. Уральский, ул. Королева, 300/158. Этажность- 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с аукционной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    138 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    8 107 590
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП123114
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал СПГ»
    Поставка материалов и оборудования для системы производственного видеонаблюдения ОАО «Ямал...
    559993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Ямал СПГ
    Запрос предложений № ГП112420
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных объектов Южно-Тамбейского ГКМ ОАО «Ямал СПГ» для подготовки к внедрению системе штрихкодирования
    Комплексное обследование системы складского учета ТМЦ, производственных и общехозяйственных...
    571199
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ
    Конкурентный отбор № АП014227
    Поставка металлопроката
    Поставка металлопроката
    593567
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    13.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013738
    Закупка химии (хлорид натрия, хлорид калия)
    Закупка химии (хлорид натрия, хлорид калия)
    591386
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014224
    Поставка дефектоскопической лаборатории для объекта Капитальный ремонт МГ, Лупинг Новопсков-Петровск, Ду 1400, инв.№000182, реконструируемый участок км 288,1 - 305,7. Замена участка, Надымское ЛПУМГ"
    Поставка дефектоскопической лаборатории для объекта Капитальный ремонт МГ, Лупинг...
    593561
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211057336
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    590010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 049 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
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