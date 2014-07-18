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    Главная / Торги / Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406217Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, КазахстанЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406217

    Уникальный номер закупки

    1806

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    форма договора

    условия

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-51-53

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    I.Balyakina@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балякина Ирина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.07.2014 10:00 GMT +318.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406217Дата и время окончания срока приема заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, КазахстанЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.07.2014 10:0018.07.2014 10:0018.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406217Дата и время вскрытия заявок Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, КазахстанЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2014 13:0025.07.2014 13:0025.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406217Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, КазахстанЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201425.07.2014 13:0025.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406217Подведение итогов не позднее Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, КазахстанЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Транспортно-экспедиционные услуги по доставке частей дробильной установки в г. Экибастуз, Казахстан

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата в течение 30 дней с даты подписания акта выполненных работ

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    60.24

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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