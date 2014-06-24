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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП406215
Уникальный номер закупки
4
Наименование закупки
закупка огнетушителей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Огнетушители ОУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2014 14:00 GMT +324.06.2014 14:0024.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406215Дата и время окончания срока приема заявок Огнетушители ОУМосква
Дата и время вскрытия заявок
24.06.2014 14:0024.06.2014 14:0024.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406215Дата и время вскрытия заявок Огнетушители ОУМосква
Подведение итогов не позднее
26.06.2014 10:0026.06.2014 10:0026.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406215Подведение итогов не позднее Огнетушители ОУМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Огнетушители ОУ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наличие сертификатов качества на поставляемую продукцию. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Поставка товара производится за счет поставщика. Стоимость услуг по доставки до склада покупателя должна быть включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
GA
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
Кол-во: 6
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