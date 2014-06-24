Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наличие сертификатов качества на поставляемую продукцию. Качество поставляемого товара должно соответствовать установленным в РФ стандартам(ГОСТ) или ТУ завода изготовителя, указанным в паспорте и/или в сертификате качества завода - изготовителя. Поставка товара производится за счет поставщика. Стоимость услуг по доставки до склада покупателя должна быть включена в стоимость продукции.