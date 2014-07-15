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Номер извещения
ГП406214
Уникальный номер закупки
106-А-ВВ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор аренды недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 09:00 GMT +315.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406214Дата и время окончания срока приема заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406214Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
21.07.2014 09:0021.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406214Дата и время проведения Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406214Подведение итогов не позднее Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор аренды недвижимого имущества
Начальная цена
194,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
36 855,85 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
189,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, Октябрьский АО, ул. Пархоменко, д. 23Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Договор аренды недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 09:00 GMT +315.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406214Дата и время окончания срока приема заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406214Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
21.07.2014 09:0021.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406214Дата и время проведения Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406214Подведение итогов не позднее Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор аренды недвижимого имущества
Начальная цена
145,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
16 776,50 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
115,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, Промстройплощадка -111, окружные склады ГСМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Договор аренды недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 09:00 GMT +315.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406214Дата и время окончания срока приема заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406214Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
21.07.2014 09:0021.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406214Дата и время проведения Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406214Подведение итогов не позднее Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор аренды недвижимого имущества
Начальная цена
30,14
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
18 644,60 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
618,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, Октябрьский АО, городок Военный 18-й, д. 226, корп.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Договор аренды недвижимого имущества
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 09:00 GMT +315.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406214Дата и время окончания срока приема заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406214Дата окончания срока рассмотрения заявок Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Дата и время проведения
21.07.2014 09:0021.07.2014 09:0021.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406214Дата и время проведения Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 09:0022.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406214Подведение итогов не позднее Договор аренды недвижимого имуществаАдминистративные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор аренды недвижимого имущества
Начальная цена
194,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
180 078,29 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
925,9 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Омск, Октябрьский АО, городок Военный 16-й, д. 435Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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