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    Главная / Торги / Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

    Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401252044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машиныЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401252044

    Уникальный номер закупки

    249

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.06.2014 13:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение о внесении изменений

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-36-20

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соболева Галина Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 09:00 GMT +301.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401252044Дата и время окончания срока приема заявок Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машиныЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2014 09:0001.07.2014 09:0001.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401252044Дата и время вскрытия заявок Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машиныЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    12.08.2014 14:0012.08.2014 14:0012.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401252044Подведение итогов не позднее Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машиныЕкатеринбург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    12.08.201412.08.2014 14:0012.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401252044Подведение итогов не позднее Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машиныЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

    Начальная цена

    20 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    603056, г. Нижний Новгород, ОАО «Международный аэропорт Нижний Новгород», Аэропорт, производственная территория службы по наземному обслуживанию и спецтранспортуРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Безналичный расчет. - 30 % - авансовый платеж - 60 % - по факту поставки - 10 % - после подписания акта ввода в эксплуатацию *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются. Поставка в течение 150 рабочих дней с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34

    ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ, ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ

    Документация лота

    Документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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