Поставка высокоскоростной фрезерно-роторной снегоуборочной машины

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. - 30 % - авансовый платеж - 60 % - по факту поставки - 10 % - после подписания акта ввода в эксплуатацию *Предложения по размеру предоплаты и сроку окончательного расчета рассматриваются. Поставка в течение 150 рабочих дней с даты подписания договора с возможностью досрочной поставки