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Номер извещения
ГП406211
Уникальный номер закупки
3
Наименование закупки
Закупка арматурного проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
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Арматурный прокат периодического профиля Ø10 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля Ø10 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля Ø10 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля Ø10 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля Ø10 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 11
Арматурный прокат периодического профиля, Ø12 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø12 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø12 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø12 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø12 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 37
Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 49
Арматурный прокат периодического профиля, Ø14 мм, Ø20 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø14 мм, Ø20 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø14 мм, Ø20 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø14 мм, Ø20 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø14 мм, Ø20 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45
Кол-во: 1
Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 117
Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 39
Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм, 25Г2С, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 28
Арматурный прокат гладкого профиля, ст.3, ГОСТ 5781-82
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля, ст.3, ГОСТ 5781-82Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля, ст.3, ГОСТ 5781-82Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля, ст.3, ГОСТ 5781-82Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат гладкого профиля, ст.3, ГОСТ 5781-82
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Кол-во: 9
Кол-во: 1
Арматурный прокат периодического профиля, А500С, ГОСТ Р 52544-2006
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.06.2014 14:00 GMT +323.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406211Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, А500С, ГОСТ Р 52544-2006Москва
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 14:0023.06.2014 14:0023.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406211Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, А500С, ГОСТ Р 52544-2006Москва
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 10:0025.06.2014 10:0025.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406211Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, А500С, ГОСТ Р 52544-2006Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, А500С, ГОСТ Р 52544-2006
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукции. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Срок изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции - июнь-июль 2014 г.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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