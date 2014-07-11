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    Главная / Торги / поставка тахографов с установкой

    поставка тахографов с установкой

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 05:1011.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401254370Дата и время окончания срока приема заявок поставка тахографов с установкойЖелезногорскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401254370

    Уникальный номер закупки

    26

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка тахографов с установкой

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.06.2014 04:30

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    конкурсная документация

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф. РЕШЕТНЁВА
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Юридический адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    Почтовый адрес

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Контактный телефон

    +7 39197 6-40-34

    Факс

    +7 39197 6-40-76

    Адрес электронной почты

    tasenko@iss-reshetnev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тасенко Надежда Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Железногорск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка тахографов с установкой

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 05:10 GMT +311.07.2014 05:1011.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401254370Дата и время окончания срока приема заявок поставка тахографов с установкойЖелезногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    11.07.2014 05:10GMT +311.07.2014 05:1011.07.2014 05:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401254370Дата и время вскрытия заявок поставка тахографов с установкойЖелезногорск

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.07.201415.07.2014 08:0015.07.2014 08:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401254370Дата окончания срока рассмотрения заявок поставка тахографов с установкойЖелезногорск

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 08:0015.07.2014 08:0015.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401254370Подведение итогов не позднее поставка тахографов с установкойЖелезногорск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 08:0015.07.2014 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401254370Подведение итогов не позднее поставка тахографов с установкойЖелезногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тахографов с установкой

    Начальная цена

    2 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно V. Техническая часть конкурсной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    662970, Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск, ул. Ленина,52, ОАО "ИСС"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно проекта договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ИСС
    Все закупки и тендеры АО ИСС

    Адрес местонахождения

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52,

    662972, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ ЛЕНИНА, 52

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.30

    Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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