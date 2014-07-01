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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406203

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Лот 1

    Лот 2

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Савичева Екатерина Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 10:00 GMT +301.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2014 10:0001.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406203Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 23:5921.07.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406203Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней, доставка до склада покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оснастка Capto"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 14

    "Позиция 3"

    "Оснастка Capto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Пластина для CoroMill 390"

    Кол-во: 10

    "Позиция 5"

    "Фреза дисковая СМП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Ползун-резцовая вставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Призматическая державка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 10"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 11"

    "Оправка торцевая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Динамометр. отвертка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Запчасти"

    Кол-во: 20

    "Позиция 14"

    "Державка токарная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Запчасти"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Ключ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Оснастка Capto"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Призматическая державка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Фреза CoroMill 490"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Пластина для CoroMill 490"

    Кол-во: 30

    "Позиция 22"

    "Оправка антивибр. раст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Прин. для точения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Винт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 25"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 24

    "Позиция 27"

    "Пластина CoroMill 210,419"

    Кол-во: 70

    "Позиция 28"

    "Запчасти"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Фреза CoroMill 210,419"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 80

    Лот 2

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.07.2014 10:00 GMT +301.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    01.07.2014 10:0001.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406203Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.07.201421.07.2014 23:5921.07.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406203Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней, доставка до склада покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фреза CoroMill 245"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Оправка расточная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фреза CoroMill 245"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Адаптеры Easy Fix"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Державка токарная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Оправка расточная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Оправка расточная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Державка отрезного резца"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Оснастка Capto"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Запчасти"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "Запчасти"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Винт"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Винт"

    Кол-во: 40

    "Позиция 14"

    "Запчасти"

    Кол-во: 20

    "Позиция 15"

    "Запчасти"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Оправка расточная, тип RC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Державка токарная, тип RC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Державка токарная, тип RC"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Державка CoroCut"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Державка CoroCut"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Державка токарная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Призматическая державка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Оправка CoroCut"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Картридж для сверла"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Вставка сменная Torx Plus"

    Кол-во: 8

    "Позиция 26"

    "Запчасти к инстр.оснастке"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Фреза цельнотвердосплавн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Фреза цельнотвердосплавн."

    Кол-во: 10

    "Позиция 29"

    "Фреза цельнотвердосплавн."

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Фреза цельнотвердосплавн."

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "Корпус расточной черн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Корпус расточной чист."

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 20

    "Позиция 36"

    "Оправка фрезерная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Оправка для фрез"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Оправка антивибр. раст."

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Державка отрезного резца"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Державка отрезного резца"

    Кол-во: 6

    "Позиция 41"

    "Патрон для сверл"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 60

    "Позиция 43"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 120

    "Позиция 44"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 48

    "Позиция 45"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 46"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 200

    "Позиция 47"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 30

    "Позиция 48"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 110

    "Позиция 49"

    "Пластина CoroMill 210,419"

    Кол-во: 250

    "Позиция 50"

    "Пластина CoroMill 210,419"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Пластина для CoroMill 245"

    Кол-во: 20

    "Позиция 52"

    "Пластина для CoroMill 245"

    Кол-во: 10

    "Позиция 53"

    "Пластина для CoroMill 245"

    Кол-во: 300

    "Позиция 54"

    "Пластина для CoroMill 300"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Пластина для CoroMill 390"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Пластина для CoroMill 390"

    Кол-во: 60

    "Позиция 57"

    "Пластина для CoroMill 390"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Ползун-резцовая вставка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Картридж"

    Кол-во: 4

    "Позиция 60"

    "Резцовая головка, тип 570"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 40

    "Позиция 62"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 70

    "Позиция 63"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 5

    "Позиция 64"

    "Пластина твердосплавная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Пластина ТС,геометрия MR"

    Кол-во: 10

    "Позиция 66"

    "Пластина ТС,геометрия MR"

    Кол-во: 20

    "Позиция 67"

    "Резцовая вставка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Пластина резьбовая ТС"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Пластина резьбовая ТС"

    Кол-во: 20

    "Позиция 70"

    "Пластина резьбовая ТС"

    Кол-во: 5

    "Позиция 71"

    "Запчасти"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Сверло твердосплавное"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Сверло специальное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Сверло ружейное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Сверло ружейное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Ползун-резцовая вставка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Увеличительная проставка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Фреза дисковая СМП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "Фреза CoroMill 200"

    Кол-во: 1

    "Позиция 80"

    "Фреза CoroMill 210,419"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Фреза CoroMill 210,419"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Фреза фасочная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 83"

    "Фреза для чист обр-ки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 84"

    "Фреза торцевая с СМП"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Фреза CoroMill 390"

    Кол-во: 1

    "Позиция 86"

    "Фреза специальная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Фрезы общего назначения"

    Кол-во: 5

    "Позиция 88"

    "Цанга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Патрон цанговый"

    Кол-во: 1

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    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211057336
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    590010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 049 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГНП сеть»
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237175
    Поставка фруктовых чипсов для регионов Ростовская область и Краснодарский край для последующей перепродажи.
    Поставка фруктовых чипсов для регионов Ростовская область и Краснодарский край для последующей...
    593562
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    3 092 637
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211080805
    Изготовление, поставка и монтаж быстровозводимого строения службы для наземного обслуживания АО «Международный аэропорт Сочи».
    Изготовление, поставка и монтаж быстровозводимого строения службы для наземного обслуживания...
    593424
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 16:00(GMT+03:00)
    2 415 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014222
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№ 56, 76, 90, 114, 117
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Совхозного ПХГ №№...
    593551
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    167 835 514
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237166
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда осветительного оборудования для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального...
    593507
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 314 145
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП013728
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16 «Волга») в г. Казань для нужд АО СТНГ (КС-1 Салдыкельская; ЧНГКМ)
    Оказание услуг по обучению (монтаж ГПА-16 «Волга») в г. Казань для нужд АО СТНГ (КС-1...
    591337
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    4 800 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АУ Технопарк высоких технологий
    Запрос (ценовых) котировок № 32211080785
    Поставка оргтехники (моноблоки, ноутбуки)
    Поставка оргтехники (моноблоки, ноутбуки)
    593548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    940 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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