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Номер извещения
ГП406203
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Savicheva@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Савичева Екатерина Игоревна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2014 10:00 GMT +301.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2014 10:0001.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406203Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 24
Кол-во: 70
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 80
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.07.2014 10:00 GMT +301.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406203Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
01.07.2014 10:0001.07.2014 10:0001.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406203Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.Санкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Запрос ценовых котировок на поставку инструмента Sandvik, поставка двумя лотами в соответствии с приложениями.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Отсутствуют
27
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 40
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 120
Кол-во: 48
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 30
Кол-во: 110
Кол-во: 250
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 300
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 60
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 40
Кол-во: 70
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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