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Номер извещения
31401248297
Уникальный номер закупки
244
Наименование закупки
Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорий
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.06.2014 14:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорий
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 09:00 GMT +315.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401248297Дата и время окончания срока приема заявок Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорийЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401248297Дата и время вскрытия заявок Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорийЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
12.08.2014 14:0012.08.2014 14:0012.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401248297Подведение итогов не позднее Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорийЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Клининг административных зданий с уборкой прилегающих территорий
Начальная цена
3 352 773,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
167 638,68 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
15 741,8 кв.м. - площадь помещений; 9 658,0 кв.м. - площадь прилегающих территорий, передающихся под уборку.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620025, г. Екатеринбург, ОАО «Аэропорт Кольцово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
Документация лота
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